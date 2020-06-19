البرازيل تقترب من تسجيل 50 ألف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 1238 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 47748، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 978142.وتشهد البرازيل أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.وأشار خبراء الصحة إلى أن أحد أسباب الانتشار الواسع للفيروس في البرازيل، مقارنة مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية، هو كثرة الحالات المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.