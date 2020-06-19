مريضة كورونا تضع توأمًا فى مستشفى التأمين الصحى ببنها

أعلنت مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، حيث وضعت المصابة توأم تم نقلهما إلى الحضانات.وأكد الدكتور محمد منير، مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، أن الأطباء نجحوا في إجراء عملية الولادة بالمستشفى لأول سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المريضة وضعت توأم بالشهر السابع، وتم استقبال الأطفال بالحضانات لمتابعة حالتهم حتى الشفاء.ووجه مدير مستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي الشكر لفريق العمل الدكتور خالد القاضي استشاري النساء والتوليد، والدكتور طاهر نعماني أخصائي النساء والتوليد، والدكتور خالد سلطان طبيب مقيم النساء والتوليد، والدكتور مجدي عبد المنعم استشاري التخدير، والدكتور محمد ياسين أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، وجميع الممرضون والعامل الذين ساهموا في انجاح هذا العمل.