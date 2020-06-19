المغرب يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9074 حالة.وذكرت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، بلغ 479873 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى المملكة.وكشفت المعطيات الرسمية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 48 حالة شفاء إضافية ليزيد إجمالي حالات التعافي إلى 8041 حالة.ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.