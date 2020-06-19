ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الإصابات 510 حالات.وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة موزعة بين طرابلس (3 حالات) وبنغازي (3) وسبها (4)، مشيرا إلى أن 6 إصابات هي جديدة، وحالة واحدة مخالطة، و3 حالات قادمة من الجنوب، وأن كشف الإصابات الجديدة تم بعد فحص 1358 شخصا.كما أعلن المركز عن تماثل 3 مصابين للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين 81 شخصا وأضاف أن بين الإصابات الـ510، 419 حالة نشطة و10 وفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.