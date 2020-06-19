سفير روسيا فى ألمانى ينفى اتهام موسكو بقتل جورجى

نفى السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف، مزاعم مكتب المدعي العام الألماني بشأن تورط روسيا في قتل مواطن جورجي في صيف 2019 في برلين لا أساس لها من الصحة.وقال نيتشاييف "إن لائحة الاتهام تحتوي على بيان بأن عملية الاغتيال تمت بأمر من مؤسسات حكومية روسية، لكن هذا ليس مدعوما بأي حقائق أو أدلة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.وأضاف المبعوث الروسي الذي تم استدعاؤه سابقًا إلى وزارة الخارجية الألمانية "نعتبر المزاعم ضد مؤسسات الدولة الروسية لا أساس لها من الصحة، تماما مثل القصة الأخيرة التي تم الترويج لها بشكل كبير في ألمانيا فيما يتعلق بما يسمى المخترقين الروس وأجهزة المخابرات وراءهم، هذه الادعاءات تفشل تماما في تسهيل التطور الإيجابي للعلاقات الروسية - الألمانية المعقدة بالفعل".وأشار نيتشاييف إلى أنه "فيما يتعلق بالتهديدات التي نسمعها في برلين بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا فإذا تم تنفيذها فلن يتم تركها دون رد".وقتل المواطن الجورجي - البالغ من العمر 40 عاما - في 23 أغسطس 2019، وفي اليوم نفسه أعلن مكتب المدعي العام في برلين أنه تم القبض على المشتبه فيه، وبحسب مكتب المدعي العام فإن الجاني مواطن روسي يبلغ من العمر 49 عاما، ونفت روسيا مرارا تورطها في حدث برلين.ووجه مكتب المدعي العام اليوم للمواطن الروسي الذي تم القبض عليه قبل عام تهمة القتل وتهريب الأسلحة، وذكر التحقيق أن "الوكالات الحكومية المركزية الروسية أمرت المدعى عليه بالتخلص من المواطن الجورجي"، وتم استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الألمانية بعد جلسة الاستماع.