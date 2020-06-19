انتهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة فى مطروح

أنهت محافظة مطروح، استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة والمقرر لها أن تكون الأحد المقبل بعد اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيرس كورونا المستجد، حرصًا علي سلامة وصحة الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الإمتحانية.وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم الإنتهاء من وضع علامات الخطوط الإرشادية باللون الفسفوري لتنظيم وقوف الطلاب داخل وخارج مقار اللجان الإمتحانية في مسافات آمنة للحفاظ على التباعد الإجتماعي بينهم بحضور رحاب الصايم وأيمن شومان عضوي اللجنة الثلاثية وسحر عيد أمين التعليم بحزب مستقبل وطن.وأضاف أن، تلك الإجراءات جاءت تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضمان توافر كافة الأجواء الإمتحانية المناسبة للطلاب وأداء الإمتحان في اطمئنان وأمان وسلام.