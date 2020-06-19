عبد الرحيم طايع يكتب.. خزعبلات يوتيوب

يسمح موقع يوتيوب، كما هو معلوم، برفع التسجيلات المرئية مجانا، وتركها للجمهور، عبر البث الحي، للمشاهدة والمشاركة والتعليق وإبداء الإعجاب من عدمه وما إلى ذلك.. يسمح الموقع لأصحاب المحتوى الذي يحقق معدلات مشاهد فائقة ويحوز شعبية كبيرة "يوتيوبرز" بالحصول على المال من خلال "جوجل أدسنس" بوضع الإعلانات القابلة للتخطي على محتواهم.المفترض أن لدى يوتيوب شروطا للخدمة؛ فلا يسمح بعرض المحتوى ذي الحقوق المحفوظة، ولا ما يسيء لشخصية بعينها، ولا الفيديوهات الفاضحة، ولا ما يشجع على الإجرام.. ومع ذلك تنتشر فيه معظم هذه الممنوعات التي اشترطت سياساته للخدمة ألا تكون موجودة أصلا!

يوتيوب موقع ويب ضخم للغاية، دخلت خدمته مصر في 9 مارس2011، ضمن 42 دولة جُعلت واجهةُ الموقع متاحة لها بنسخ موطَّنة بدءا من 19 يوليو 2007، وفي 9 فبراير 2013 ألزمت محكمة القضاء الإداري المصرية الحكومة المصرية، ممثلة في الوزارتين المعنيتين وهما الاتصالات والاستثمار، بحجب الموقع لإذاعته الفيلم المسيء للرسول. والحجب والمنع، بالمناسبة، فكرتان شهيرتان بخصوص الموقع الذي تم حجبه أو منعه في العديد من الدول لفترات زمنية معينة لأسباب مختلفة، أبرزها السياسي والديني والأخلاقي، من هذه الدول: البرازيل، إيران، المغرب، اليمن، السعودية، تايلاند، تركيا، الإمارات، باكستان، تونس، سوريا، ليبيا.

يمتلأ الموقع بجميع ما يمكن تخيله وما لا يمكن تخيله من المعلومات في شتى العلوم والمعارف والآداب والفنون، وتعد مادته الموثقة الملتزمة بالعلمية والدقة مرجعا للباحثين والكتاب، ومن جهة أخرى،هي الأكبر يقينا لا ظنًّا، يمتلأ بالخُزَعْبِلَاتِ التي لا أول لها ولا آخر، ولفظ الخزعبلات هو الأصلح للتعبير عن حالة يويتوب بلا تزيد، جمع خُزَعْبِل، والخُزَعْبِلُ هو الحديث الباطل وهو أيضا الحديث المستطرف الباعث على الضحك..هكذا فجُلُّ الحديث اليوتيوبي خُزَعْبِلِيٌّ بمنتهىالصدق؛ فلأنه موقع حر مفتوحة أبوابه للجميع، من الشرق والغرب، فإنه حوى ما حوىمن أباطيل لا حصر لها وحوىالهَزَل كلَّه، منفلتَ الزِّمام تماما، ومذيعا ما يشيع الفتن ويعزِّز الجهل ويفسد الواقع المعاش لو أن الناس حملوا

كلامه محمل الصِّدق والجِدِّ ولم يفتشوا وراءه تفتيشا مخلصا عن الحقيقة.

طبقا ليوتيوب، لو كنت مفلسا فليس مهما أن تسعى إلى الكسب الحلال باحثا عن فرصة عمل تناسب مؤهلاتك، أو عن طريقة مشروعة للحصول على قرض بنكي معقول تبدأ به مشروعا صغيرا، إنما المهم حقا أن تحفظ أدعية دينية معينة ترددها ترديدا محددا في أوقات خاصة، وتتلو آيات بينات مرسومات لك وموضَّحات، بعدها سيأتيك الرزق حيث كنت وعلى وضعك، ولو نائما في كهف أهل الكهف!

وطبقا له، ستبرؤ من داء السُّكَّريِّ الذي أنت من مرضاه، لن تذهب إلى طبيب أبدا، لكن ستشتري بصلا، وتقشر الواحدة منه بطريقة سيشرحها لك شارح عارف،ثم تثقبها ثقبا معيَّنًا،سيحدِّد لك حجمه، ثم تنقعها في كوب ماء، وتشرب المنقوع اللَّاذع،مكررا المسألة أربعين يوما، مع قيامك بقياس السُّكَّر في الدم بصورة دوريَّة، وستجده انخفض، إلى أن تشفى تماماوتقطع دواء الأطباء، وتنصح غيرك بالتجربة المثيرة الشَّيِّقة..

ذكرت شيئا واحدا من "الدِّين اليوتويبي" وآخر من "الطِّبِّ اليوتيوبي"، بسخرية مقصودة طبعا، وما أخطر مجالي الدِّين والطِّبِّ، وما أفدح الخسارة لو تصدَّى للدِّين متواكل كسول وللطِّبِّ دعيٌّ جهول (في الأفقين ما هو أدهى وأمرُّ).

أما في السياسة فيروج يوتيوب، أكثر ما يروج، للمنشقين عن الصفوف الرسمية، وللمعارضين الهاربين، ولمن يعتمدون على سيول الافتراءات والأكاذيب والشائعات في خصوماتهم.. وفي كل مجال من المجالات يضعنا يوتيوب أمام كارثة فعلية، ما لم نكن حريصين على فحص ما يبثه، بوعيونباهة، وما لم نكن مستسلمينله على الرغم منتكرار منشوراتهالمريبةبصور مختلفة.

الموقع بمثابة أداةفاعلة ضمن أدوات الحروب الإلكترونيةبلا ريب، حقيقة أو مجازا، ولو أننا طالبنا العالم برقابة عليه لاعتبرنا العالم أعداء حرية، ولو تركناه بلا رقابة أهلكنا بالتدريج؛ فكم يبدِّد النَّفع منتصرا للخراب..والأصحُّ ألا نطالب برقابة سوى الشخصية، وألا نتركه بلا محاسبة، لكن علينا أن نرصد مخالفاته الجمَّة، ونفضح خطر ما يستحق الفضح من موادِّه، ونستعد لاستقبالجديدِهِمتسلِّحين باستنارةٍ لا تجعل ظلامه يبلعنا.

