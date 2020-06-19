وكيل «تموين كفر الشيخ»: نتعامل بحسم مع المتاجرين بصحة المصريين

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إن المواطنين هم من يرشدوا حملات الأجهزة التنفيذية على المخالفين والمصانع التي تقوم بتصنيع الكمامات دون الحصول على ترخيص أو مراعاة الإجراءات الصحية لهذه الكمامات.وأضاف:« قمنا بإغلاق مصنع كمامات غير مرخص بعدما أرشدنا الأهالي إليه، وصاحب المصنع مؤهلة الدراسى دبلوم صنايع».وأضاف «حبيب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حملات مكبرة على المخالفين والمتاجرين بالأزمات وصحة المواطنين، ويتم تطبيق القانون بحسم على المخالفين.وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ إلى أنه تم ضبط سيدة تقوم بتصنيع الكمامات من الملابس القديمة، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.