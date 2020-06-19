مدير «حميات دمنهور» يكشف عن نصائح هامة بعد تعافيه من كورونا

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» كانت صعبة جدًا؛ بسبب نقل العدوى إلى أسرته، مشيرًا إلى أنه الآن تعافى تمامًا هو وأسرته، وسيتبرع ببلازما الدم يوم 26 يونيو الجاري، مؤكدًا أن العامل النفسي أهم خطوة في الشفاء.ونصح «هواش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مرضى كورونا بالتماسك وعدم الانسياق للأوهام، قائلًا:«إذا خاف المريض المناعة تتراجع والفيروس يتمكن أكثر في الجسد، وتتردى الحالة الصحية للمريض وتدخل في مرحلة الخطورة».وأكد «هواش»، أن الوقاية الآن هى العلاج نفسه، وعلى الجميع أن يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل حماية الشخص نفسه فى المقام الأول ومن ثم المجتمع.وتابع: «عندما تشك في نفسك استشير طبيب على الفور، واعزل نفسك في البيت واتبع الإجراءات الطبية».