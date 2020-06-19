مدير مدرسة الحسينية: الوكيلة طهرت معايا المدرسة وزميلنا مسح الحمامات

علق سيد أحمد حسين، مدير مدرسة الحسينية الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، على الصور التي تم تداولها له، وهو يعمل على تنظيف وتطهير المدرسة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: «أنا شغال في المدرسة دي منذ عام 1983، وما قمت به شئ عادي وطبيعي من أجل حماية صحة أبنائي وزملائي»، لافتًا إلى أن السيدة التي ظهرت معه في الصور هي وكيلة المدرسة.وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على وشك الخروج للمعاش، ولا ينتظر شكر أو تقدير من أحد، وتابع: «أنا طالع معاش، ومش منتظر حاجة من حد».ولفت «حسين»، إلى أن قيادات المدرسة شاركوا في حملة التنظيف والتطهير، وتابع: «واحد مننا دخل مسح حمامات الطلبة حفاظًا على صحة الطلاب في ظل الجائحة».