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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والدة أحد العائدين من ليبيا تزغرد على الهواء: ربنا يخلى الرئيس السيسى

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:47 ص
بسمة هبة
بسمة هبة
رباب الأهواني
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أعربت والدة على ومحمد نادي، أحد العائدين من ليبيا، عن سعادتها الكبيرة بعد عودة أبنائها، قائلة: «ربنا يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وينصره على جميع الدول، وجميع من يعاديه».

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة هبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «أول ما شوفت أولادي على التلفزيون، قلت إحنا لينا ضهر كبير أوي في مصر عند الرئيس السيسي، واللي ليه ضهر ميتقلبش على بطنه».

وأطلقت الزغاريد على الهواء، فرحة بعودة نجليها، مؤكدة:« لم أتوقع عودتهم حتى رأيتهم على التلفزيون».

ونجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريًا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

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