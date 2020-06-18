«بناة الوطن»: «الدولة العفية محدش يقدر ياكل لقمتها»

أشاد الحسيني الكارم، رئيس لجنة العلاقات العامة والدبلوماسية بجمعية بناة الوطن، بتحركات الدولة المصرية وتحرير المواطنين المصريين العاملين في ليبيا بعد تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لعمال يتعرضون لاضطهاد من قبل قوات ليبية تتبع حكومة الوفاق، قائلًا: "المصريون فى الخارج والداخل لكم رئيس لا يسمح بإهانة أى مصرى مغترب، مصر بتتغير برئيسها".وقال الكارم إن مصر الدولة العفية لها قوة سيف ودرع وعزيمة لها رجال عاهدت الله على حماية الوطن، مضيفا أن قوة الوطن ومؤسساته وسياساته، وسيادته تضح أكثر فأكثر، وتعلو في السماء، وتجعل اسم المواطن المصري والجنسية المصرية في رقي وارتفاع.أضاف: "فى المرة الأولى أخذنا بثأرنا ممَن قتلوا إخواتنا في ليبيا على يد الميليشيات الداعشية واليوم وصول إخواتنا المصريين في ليبيا"، مشيرًا إلى أن الرسالة التى وصلت الجميع فى الداخل والخارج أن "أبناء مصر العفية محدش يقدر عليهم" وهي عبارة قالها الرئيس السيسي، وجسدتها الصقور، "الدولة العفية محدش يقدر ياكل لقمتها".