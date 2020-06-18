66 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، 66 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 34 ألفا و514.ووفق نشرة هيئة الدفاع المدني الإيطالية اليومية عن حالة الطوارئ الصحية، فقد تعافى 1089 في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 180 ألفا و544، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في إيطاليا إلى 238 ألفا و159 حالة من بينهم الوفيات والمتعافون والحالات الإيجابية النشطة.