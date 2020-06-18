حسين أبو حجاج: «دخلت التمثيل صدفة وورشتي متعتي وأكل عيشي»

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنه لم يترك العمل في ورشة "الكاوتش"، التي يمتلكها في محافظة المنيا، أثناء مشاركته في الأعمال الفنية، وتابع: "أنا مسبتهاش علشان أرجع ليها تاني..أنا فاتح الورشة منذ 85.. وقلت إن التمثيل مش هيوكلنى عيش ومش مضمون لكن الورشة أكل عيشى".وأضاف "أبو حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التي ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبنائه فى مدارس خاصة.ولفت "أبو حجاج"، إلى أن التمثيل مهنة غير مضمونة حسب قوله، وهو ما جعله يتمسك بعمله الخاص فى الورشة، وتابع: "أنا كنت باخد فى المشهد بتاع صعيدى فى الجامعة الأمريكية 400 جنيه وكنت باجى من المنيا للقاهرة وأرجع تانى.. مفيش غير مسلسل الكبير هو اللي أخد مني وقت كبير خلانى أقعد فى القاهرة".وأكد الفنان حسين أبو حجاج، أن دخوله إلى عالم الفن كان بطريق الصدفة، ولم يخطط له مطلقًا، وتابع: "دخلت التمثيل وأنا عندى 46 سنة بالصدفة.. وأنا بلاقى متعتى فى العمل بورشة الكاوتش".