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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العنانى» يكشف الإجراءات المتبعة حال إصابة أحد السائحين بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:23 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الإجراءات المتبعة حال ظهور أعراض كورونا على أحد السائحين من نزلاء الفنادق، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانات بالفنادق للسيطرة على الوضع.

وأوضح "العنانى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك عدة شروط اتبعتها الوزارة بالنسبة للسائحين، أولها أن كل سائح قبل ركوبه للطائرة من بلده فإنه يتم قياس درجات حررته للتأكد من خلوه من كورونا، كما اشترطت الوزارة وجود تأمين صحي دولي ساري المفعول للسائح.

وتابع: "الدول المنتشر بها الوباء فإن السائح سيقوم بتوقيع إقرار على نفسه بأنه في حال شعوره بأي أعراض أو مرض أن يتصل بالحكومة المصرية، ولو كانت حالته بسيطة سيتم عزله في الفندق ويتحمل الفندق الإقامة عنه وعن مرافقه، كما أن وزارة الصحة ستتحمل مصاريف الفحص والكشف والعلاج والأدوية والمستشفى إذا كانت حالته تستدعي ذلك".

وأكد أن كل فندق سيكون به طبيب وعيادة متخصصة، وذلك لأن كل الأسئلة التي توجه لوزراء السياحة في العالم حول وجود طبيب في الفندق وأقرب مستشفى للفندق ووجود غرف عناية مركزة.

وأكد أننا جاهزون لاستقبال السياحة الخارجية من 1 يوليو لثلاث محافظات، باعتبارها خالية من الإصابات بفيروس كورونا، حتى وإن وجدت إصابات في بعضها فهي بسيطة لا تتعدى الـ10 حالات، وتوجد متابعة مع الصحة يوميًا.

وأوضح أنه خلال كل فترة سيقوم بزيارة الفنادق، وذلك لمتابعة الإجراءات حتى لا يتوانى أي منها في تنفيذها، مؤكدًا أن من يخالف الإجراءات فإنه لن يتردد في إلغاء التصريح له وإغلاق المنشأة، وذلك لأنه لا يضر نفسه فقط ولكنه يضر السياحة في مصر وهناك من ينتظر أي صور للتقصير للتشهير بها.

وفي سياق آخر قال "العناني" إنه تم إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20% والتي كانت من المقرر تنفيذها في نوفمبر المقبل.

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