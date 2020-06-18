«مواد البناء» تنظم دورة للتعريف بمصادر استهلاكات الطاقة

تعقد غرفة صناعات مواد البناء دورة تدريبية تحت عنوان "مفاهيم وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة ومتطلبات الإعداد لنظم إدارة الطاقة في المنشآت الصناعية "، خلال الفترة من 28 و29 يونيو 2020 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، عبر شبكة الإنترنت الدولية (online training) عبر تطبيق ZOOM.تهدف هذه الدورة إلى التعريف بمصادر استهلاكات الطاقة الكهربية والحرارية فى القطاعات الصناعية وأهم إجراءات تحسين الأداء الكلى لتخفيض الاستهلاك وخفض الفواتير، بالإضافة إلى مراجعة الطاقة بالقطاعات الصناعية