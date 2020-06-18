ضبط ربة منزل تدير شبكة دعارة في الدقي

كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب، عن تورط ربة منزل، في إدارة شبكة لممارسة أعمال الدعارة والرذيلة، مقابل الحصول على مبالغ مالية بالدقي، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، بالإضافة إلى فتيات يعملن بصحبتها، وراغب متعة.وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب، تفيد باستقطاب ربة منزل لعدد من الساقطات لممارسة الرذيلة مع الراغبين، مقابل الحصول على مبالغ مالية.عقب إعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبصحبتها فتيات يعملن في ممارسة الرذيلة وراغب متعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.