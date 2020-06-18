وزير السياحة يكشف شروط زيارة متحف الغردقة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه أجرى جولة اليوم برفقة وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر، للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة لمصر بعد توقف دام لشهور بسبب فيروس كورونا.وقال «العناني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه سيتم اتباع إجراءات دقيقة داخل الطائرات من ناحية المضيفين والوجبات المقدمة ستكون كلها جافة، وكذلك العصائر معلبات مغلقة، وتم كذلك متابعة المسافات في الطوابير والكاونتر والحاجز الموضوع أمام الموظفين.وأضاف أنه بالنسبة لزيارة متحف الغردقة، تم اتخاذ إجراءات وقائية وهي ممنوع أي رحلة سياحية لأكثر من 25 شخص، والأتوبيس يضم 50% فقط، وتأكيد ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والمتحف يضم 100 شخص فقط في الساعة، باستثناء متحف التحرير بعد افتتاحه يضم 200 شخص، وممنوع الشرح بدون سماعات، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار للسياحة الشاطئية وضرورة افتتاحه من 2 يوليو.