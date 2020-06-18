مصرع طفلة في حادث دهس بالبدرشين

لقيت طفلة مصرعها عقب دهس سيارة لها بالبدرشين، مساء اليوم الخميس، وتم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وكانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة في حادث مروري بالبدرشين.وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة تابعة لإحدى الشركات دهست الطفلة، مما أسفر عن مصرعها في الحال، وتم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.