نائب مدير مستشفى القنطرة غرب بعد إصابته بكورونا: «الحمد لله على كل شيء»

أعلن الدكتور أحمد سعد نائب مدير مستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"وقال سعد: "منذ بداية أزمة كورونا، كنت اتوقع في أحد الأيام أن أكون رقمًا في احصائيات وزارة الصحة، نظرًا لطبيعة عملي في المستشفى التي تستقبل مصابي كورونا يوميًا"، مضيفًا: "الحمد الله على كل شيء".وطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات الوقائية، وعدم الاختلاط والتواجد في التجمعات، أو مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى.يشار إلى أن الطبيب شعر بارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، وكحة، وعزل نفسه في المستشفى فور ظهور بعض الأعراض، ومع استمرار زيادة الأعراض، أجرى تحاليل وأشعة ومسحة والتي أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وجاري نقله لمستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم.