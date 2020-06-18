وزير الطيران يشيد بالإجراءات الوقائية في «الغردقة الدولي»

أشاد محمد منار عنبه وزير الطيران، بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتبعها سلطات مطار الغردقة الدولي اسعدادا لاستئناف الحركة الركابية والجوية أوائل الشهر المقبل.وأعرب وزير الطيران عن سعادته بمستوى التجهيزات على كافة المستويات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي بدى عليها مطار الغردقة الدولي، في ظل المتابعة المستمرة من جانب مسئولي الشركة المصرية للمطارات خلال الفترة الماضية.وبدأ مطار الغردقة الدولي تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر الدولية والداخلية فضلا عن المكاتب الإدارية والفنية والطرق، استعدادا لعودة تشغيل الحركة الركابية والجوية أوائل الشهر المقبل.