إحالة مدير مدرسة للتحقيق لعدم استعداده لامتحانات الثانوية

أحال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخميس، مدير مدرسة للتحقيق؛ لعد استعداده لامتحانات الثانوية العامة بالشكل اللائق.قال القاضي في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى المصرية إنه منذ بداية الأسبوع وهو يجرى جولات ميدانية على المدارس، للاطلاع على مدى جاهزية واستعداد مدارس المحافظة لاستقبال الثانوية العامة:"اليوم قررت إحالة مدير مدرسة للتحقيق كونه لم يستعد بالشكل اللائق للامتحانات، وشكلت لجنة للانتهاء من الاستعدادات خلال 24 ساعة".ومن المقرر أن تشهد امتحانات الثانوية العامة حضور 36 ألف طالب في الماراثون الامتحاني الذي يبدأ 21 يونيو الجاري وسط إجراءات احترازية مكثفة تتخذها محافظات الجمهورية، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).