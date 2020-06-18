بعد مخالتطها لـ«هيكل».. مصادر تكشف الحالة الصحية لوزيرة البيئة

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة إن الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد بصحة جيدة وتمارس كافة مهام عملها ولم تشعر حتى الآن بأي تعب أو إرهاق.وأوضح المصدر أن وزيرة البيئة لم تخالط أسامة هيكل وزير الإعلام مباشرة، مضيفا: «لم تقم بعمل المسحة».وتابع أن وزيرة البيئة ستطمئن المصريين على صحتها فور عمل مسحة كورونا.واجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أمس، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في كيفية نشر الوعي البيئي والآثار البيئية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد، وكيفية توصيل الرسائل البيئية للأطفال عبر وسائل الإعلام المختلفة.