راؤول: قدمت أغنية لتامر حسنى ولا أعلم مصيرها

أكد الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول أن هذه الفترة يمكن اعتبارها بالفترة التي تسبق ما قبل التحضير، مشيرًا إلى أن أغلب المطربين أوقفوا تحضيراتهم منذ فترة طويلة، لكن هناك عددًا آخر وهو قليل يحاول أن يحضر لأعمال غنائية.وقال "راؤول"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المطرب تامر حسني قد أضاف أغنية جديدة لألبومه الجديد مع الملحن محمد يحيي، لذا فهو يعمل هذه الفترة.وأضاف: "كما أنني قد قدمت له أغنية منذ حوالي شهرين لألبومه الجديد ولا أعلم مصيرها إلى وقتنا الحالي من حيث ما إذا كان هيطرحها قريبا أم لا".وتابع: "أحاول خلال الفترة الجارية الوقوف على آخر المستجدات في السوق وأعمل على تطوير نوعية الأغاني التي أقدمها، وجارٍ الاتفاق على عدة أعمال جديدة لكنها لم تدخل بعد طي الرسمية".