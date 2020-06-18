وصول 465 عالقا مصريا إلى مطار القاهرة قادمين من الدمام

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة الخطوط الجوية السعودية قادمتين من مطار الدمام الدولي، لنقل نحو 465 عالقا مصريا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقدمت السلطات المختصة بميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للعائدين، حيث أجرى أطباء الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.