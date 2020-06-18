شباب غرب الإسكندرية يواصلون تعقيم المقابر والمنازل لمواجهة كورونا

واصل شباب حى غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال التطهير والتعقيم، بنطاق الحي، في إطار التكاتف والتلاحم بين التنفيذيين والمجتمع المدني لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة " كوفيد- 19".واستكمل شباب جمعية براج للتنمية، أعمال التطهير والتعقيم بمقابر وجبانات عامود السواري، بالإضافة إلى قسم شرطة مينا البصل، نقطة شرطة المتراس، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مداخل العمارات والمنازل والسلالم والمحال بمنطقة الإسكان الصناعي والورديان، حفاظا على سلامة المواطنين.في سياق متصل؛ قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مسائية لتطهير وتعقيم الشوارع وأماكن الأسواق بنطاق الحي، استغلالا لأوقات الحظر، حيث تم تطهير شارع المكس وصينية الورديان والشوارع المحيطة، لمواجهة أزمه فيروس كورونا.