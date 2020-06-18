«الإحصاء» يكشف خريطة أسرّة العناية المركزة بالمحافظات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالس عدد أسرّة الرعاية المركزة بلغت 3470 سريرًا بمستشفيات القطاع الخاص، منها 3344 سرير عناية بالمناطق الحضرية مقابل 148 سريرا فى الريف.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة تركزت بمحافظة القاهرة بعدد 802 سرير، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 752 سريرا، ثم محافظة الجيزة بعدد 323 سريرا، ومحافظة الغربية 201 سرير، محافظة البحيرة 195 سريرا.بينما تذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء بعدد 3 أسرة رعاية مركزة، الأقصر 4 أسرة، مطروح 6 أسرة رعاية مركة، الوادى الجديد 7 أسرة، وأسوان 8 أسرة.