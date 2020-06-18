الرئيس السيسي يهنئ ملك المغرب بنجاح عمليته الجراحية



وجاء نص البرقية: "أنه لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعياً المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء".



بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.