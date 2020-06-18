عبدالغفار: معامل المستشفيات الجامعية مربوطة ببيانات المعامل المركزية للصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك كوحدة واحدة لمواجهة الوباء.وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن معامل المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليا بقاعدة بيانات المعامل المركزية لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن ربط الآسرة يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.وأكد أن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات لمواجهة كورونا والمستشفى الميداني من أحد السيناريوهات، موضحا أن إنجاز المستشفى الميداني في أقل من 15 يوما يؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع سيناريوهات كورونا.وأشار أمين المستشفيات الجامعية إلى أن تحاليل معامل المستشفيات الجامعية ومستشفيات "الصحة" مجانًا للذين ظهر عليهم أعراض كورونا، مؤكدا أن قرار الطاقم الطبي هو من يحدد نقل المريض لمستشفى العزل أو بقاءه للعلاج بالمنزل.