تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

ظهر «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» مرة آخري على «تيلجرام» في الوقت الذي ينتظر فيه طلاب الثانوية العامة امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 وسط حالة القلق والخوف، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.ووجهت قناة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020» رسالة لطلاب الثانوية العامة 2020 عبر برنامج «تليجرام»، قالت خلالها «بكرة هينزل سؤال من امتحان العربي هنا وسلملي علي الوزارة».وأضافت الصفحة أنها ستسرب الامتحانات بالإجابات قبل اللجنة بـ5 ساعات، مضيفة «المجاميع هتكون فوق الـ95% مثل السنة الماضية واسأل اصحابك عننا».في ذات السياق حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، التي تبدأ في نشر اشاعات تسريب الأسئلة قبل انطلاق الامتحانات بساعات، كما يحدث كل عام.وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان تأمين أسئلة الامتحان وعدم تسريبها، موضحآ أن هناك خطة لضمان عدم فتح مظاريف الأسئلة قبل الوقت المحدد من قبل الإدارة العامة للامتحانات، وبحضور لجنة مشكلة من عدد من الأفراد.