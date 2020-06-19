إطلاق البوستر الرسمى لمسلسل «شديد الخطورة»

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "شديد الخطورة"، البوستر الرسمي للعمل والمنتظر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة على منصة WATCH iT.وظهر على البوستر صورة بطلي العمل أحمد العوضي وريم مصطفى، وهما في مهمة خاصة، وبدا العوضي وهو مفتول العضلات، وارتدت "مصطفى" ملابس سوداء بالكامل.وتدور قصة المسلسل حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى، وذلك بشكل معتمد على التكنولوجيا الجديدة في التصوير، كما يتناول العمل استخدام الهاكر بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ‏ومكون من 7 حلقات.ويشارك في المسلسل الفنانة ريم مصطفى، رياض الخولي، وحسني شتا، وهادي الجيار ويعمل صناع المسلسل حاليا على ترشيح باقي الأبطال للمشاركة في العمل.