الإحصاء: 1383 مخزنًا لتوزيع الأدوية فى محافظات الجمهورية

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مخازن توزيع الأدوية على مستوى الجمهورية يبلغ 1383 مخزنًا، يتركز معظمها فى المحافظات الحضرية ووجه بحرى، بينما لا توجد مخازن بمحافظتى شمال سيناء والوادى الجديد، والسويس.وأضاف جهاز الإحصاء، أن محافظة القاهرة استحوذت على العدد الأكبر من مخازن توزيع الأدوية بـ194 مخزنًا، يليها محافظة الإسكندرية 183 مخزنًا، ثم محافظة الدقهلية 174 مخزنًا، ومحافظة الجيزة 170 مخزنًا، والغربية 113 مخزنًا، وفقًا لآخر حصر بنهاية عام 2018.فيما بلغ عدد مخازن الأدوية بمحافظات المنوفية 82 مخزنًا، ومحافظة القليوبية 79 مخزنًا، ومحافظة الشرقية 74 مخزنًا، ومحافظة سوهاج 62 مخزنًا، والبحيرة 43 مخزنًا، وكفرالشيخ 42 مخزنًا، وأسيوط 29 مخزنًا، والمنيا 27 مخزنًا.