إسرائيل تسجل 227 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأعلنت صحة الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 20010 حالات، بالإضافة إلى 303 حالات وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.في السياق ذاته، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن فيروس كورونا عاد لينتشر مرة أخرى، موضحًا أن تل أبيب ستتخذ الإجراءات كافة التي تكافح تفشيه.ووجه نتنياهو، في وقت سابق، مجلس الأمن القومي الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى إمكانية العودة للإغلاق الشامل.وحذرت صحة الاحتلال من عودة تفشي كورونا والذهاب إلى الموجة الثانية بشكل سريع، مؤكدة أنها ستكون أكثر انتشارا وضررا.