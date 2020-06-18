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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. إزالة الإشغالات بمحيط 20 مدرسة بالإسكندرية

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:21 م
استعدادا لامتحانات
استعدادا لامتحانات الثانوية العامة
هبه عويضه
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واصل حي وسط الإسكندرية، لليوم الرابع على التوالي، المرور على المدارس التي سوف تعقد بها لجان للثانوية العامة بالحي، لرفع وإزالة كافة الإشغالات والأحجار والمعوقات من محيط هذه المدارس لتهيئة الشوارع والأجواء أمام لجان الامتحانات، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف نهى سليمان القائم بأعمال رئيس حي وسط؛ في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان.

وجرى المرور على 20 مدرسة بنطاق الحي وهم «مدرسة النبي دانيال، النقيب محمد درويش لغات، إسكندرية الثانوية بشارع شاكور، والمدرسة الدولية بشارع المتحف من السلطان حسين».

كما تم المرور على مدرسة «النجاح الخاصة، توفيق الحكيم الإعدادية، وقنال السويس الابتدائية، ابن أنس، عمرو ابن العاص، المشير أحمد بدوي، محرم بك الإعدادية، جرين الابتدائية، الإمام علي الابتدائية، الفردوس، والثبات الابتدائية، بالإضافة إلى مدرسة طه حسين، الحضرة الابتدائية، أمبروزو الثانوية، والمدرسة الثانويه الصناعية للبنات، والشهيد علي صالح الابتدائية».

وتستمر المتابعة والمرور لاستكمال كافة اللجان، وتهيئة البيئة المناسبة الخالية من الإشغالات والتعديات بمحيط هذه المدارس والعمل مستمر.

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