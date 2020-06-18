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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد صبري عن عودة المختطفين بليبيا: «العفي محدش بياكل لقمته» (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:19 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد صبري
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علق الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد" الإخباري، على عودة المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة، قائلا: «رسالة طمأنينة لكل المصريين بأنها تحمي أبناءها والقيادة السياسية قوية».
 
وأضاف أحمد صبري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ما تفعله القيادة السياسية لم يحدث من قبل، وهي رسالة مهمة لكل المصريين، بأن مصر لا تترك أبناءها».
 
وشكر رئيس تحرير موقع "صدى البلد" القيادة السياسية، قائلا: «كما قال الرئيس السيسي مسافة السكة وهو ما حدث في أزمة المصريين المحتجزين بليبيا، حيث نجحت الدولة في إعادتهم خلال 72 ساعة».
 
واقتبس كلمة الرئيس السيسي، قائلا: «العفي محدش بياكل لقمته.. عندنا قيادة سياسية قوية وشعب قوي وهو ما يدعم الدولة في مواجهة كافة التحديات».
 
وأكد «صبري»، أن الصحافة المصرية والمحلية تناولت خبر عودة المصريين المحتجزين بليبيا، وهذا يعتبر انتصارا في وقت صعب تشهد فيه الأراضي الليبية توترات كبيرة، وأنه بعد 72 ساعة من ظهور فيديو المصريين المحتجزين في ليبيا كلف الرئيس الأجهزة بعودة المصريين سالمين، مؤكدا أن جميع الأجهزة تعمل في صمت لحماية أبنائها في الخارج، مستشهدا بمقولة السيسي: «مسافة السكة».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي طبق بالفعل مقولة «مسافة السكة» في العديد من المواقف، آخرها مع المصريين العائدين من ليبيا، وله كل التحية والشكر لمواقفه العظيمة التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، موضحا أن المصريين لديهم رئيس شجاع وجيش قوي وأجهزة تعمل على مدار الساعة لحمايتهم.

وأشار إلى أن أول طائرة في العالم انطلقت لإجلاء الرعايا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كانت من مصر إلى مدينة ووهان الصينية.
 
ونوه بأن الرئيس السيسي، وضع أهم أولوياته الحفاظ على أبناء الوطن في الداخل والخارج وحماية حقوقهم، محذرا مما يحدث ويحاك في المنطقة «معظم دول الجوار تفتتت».

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وأجهزة الدولة القوية نجحت في إفشال كافة المخططات التي كانت تحاك ضد مصر، وكانت جماعة الإخوان الإرهابية جزءا منها، وتجنيب القاهرة مصير كثير من الدول.
 
وشدد على ضرورة الالتفاف والتكاتف من أجل نهضة الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيدا بالإنجازات العظيمة التي حققتها القيادة السياسية بكافة القطاعات في فترات وجيزة، معقبا: «القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى».
 
ودعا الكاتب الصحفي أحمد صبري، الشباب المصريين للبقاء في بلادهم، والعمل على تطويرها وتنميتها، قائلا: «القيادة السياسية تعطي مساحة كبيرة للشباب للعمل والتنمية، من المهم أن يلتف الجميع حول بلده».
 
وتابع: «الدولة مؤمنة بالشباب، وهو ما ظهر جليا في تعيين المحافظين الشباب، وهو ما يجعلنا ندعو الشباب لتوفير طاقتهم لبلادهم».

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