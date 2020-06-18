الجزائر تتشاور مع ألمانيا حول مشاريع ديزرتك

شرعت شركة سونلغاز الجزائرية فعليًا في التشاور مع الطرف الألماني، بشأن مشاريع محطات شمسية بكل جوانبها العملياتية والقانونية، حسبما أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب.وكشف عرقاب، الخميس، بالجزائر العاصمة عن وجود مشاورات مع القائمين على المبادرة الألمانية "ديزرتك" لإطلاق مشاريع محطات لتوليد الطاقة الشمسية.أوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني: أن سونلغاز شرعت عمليا في المشاورات مع الجانب الألماني.وستوضع مبادرة "ديزرتيك" في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتحول الطاقة في الجزائر، حسبما أضاف الوزير.كانت سونلغاز وقعت على مبادرة "ديزرتك" في أبريل الماضي على مذكرة تفاهم لصياغة رؤية مشتركة للتعاون بين الجانبين.