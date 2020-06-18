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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لتنفيذ 13 قرار إزالة بحى ثان المنتزه

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:09 م
قرار إزالة
قرار إزالة
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه، تحت قيادة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم الخميس، من خلال لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي، ومساعد رئيس الحي للمتابعة العضو القانوني، بمعاونة القوات الأمنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية، لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وتم خلال الحملة تنفيذ 13 قرار إزالة بأرقام (١٨٥، ٨٧، ٦١، ٣٣، ١٥ لسنة ٢٠١٨- ٣٢٣، ٣٢٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٦٣، ١٣٥ لسنة ٢٠١٩- ١٧١، ٧٥ لسنة ٢٠٢٠)، الصادرة في حق العقار الكائن في ١٨ ت ٢٧ ش الملازم بسيوني بالعصافرة بحري، والمكوَّن من طابق أرضي و16 طوابق علوية هيكل خرساني ومبانِ، والتي تقضي بإزالة وتكسير الحوائط الخارجية والداخلية لبعض الوحدات السكنية الخالية من السكان بالعقار، حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة.

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