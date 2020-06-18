حملة مكبرة لتنفيذ 13 قرار إزالة بحى ثان المنتزه

شنت الأجهزة التنفيذية، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه، تحت قيادة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم الخميس، من خلال لجنة الإزالة وممثلي الإدارات المعنية بالحي، ومساعد رئيس الحي للمتابعة العضو القانوني، بمعاونة القوات الأمنية.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة على العقارات المخالفة بأحياء الإسكندرية، لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.وتم خلال الحملة تنفيذ 13 قرار إزالة بأرقام (١٨٥، ٨٧، ٦١، ٣٣، ١٥ لسنة ٢٠١٨- ٣٢٣، ٣٢٤، ٢٤٨، ٢٤٧، ٦٣، ١٣٥ لسنة ٢٠١٩- ١٧١، ٧٥ لسنة ٢٠٢٠)، الصادرة في حق العقار الكائن في ١٨ ت ٢٧ ش الملازم بسيوني بالعصافرة بحري، والمكوَّن من طابق أرضي و16 طوابق علوية هيكل خرساني ومبانِ، والتي تقضي بإزالة وتكسير الحوائط الخارجية والداخلية لبعض الوحدات السكنية الخالية من السكان بالعقار، حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم لتنفيذ الإزالة.