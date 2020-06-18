بكري: أوضاع المؤسسات الصحفية صعبة وهناك بوادر للتغيير (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري إن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية أصبحت صعبة، كاشفا أن هناك بوادر للتغيير.وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاكل أصبحت موجودة بشكل كبير داخل الصحف القومية، وأصيب الصحفيون بحالة من الألم، كما أن الإدارات غير قادرة على الاستمرار.وكشف الإعلامي مصطفى بكري عن أن الفترة المقبلة ستشهد وجوها جديدة وقبولا داخل المؤسسات والهيئات، مطالبا بالإسراع من أجل المحافظة على المؤسسات القومية.وأشار بكري إلى أننا نريد صحافة قوية تقوم بالدفاع بخطاب قوي وفعال ويصل للناس دفاعا عن ثوابت الدولة، خاصة مع وجود تحديات كبيرة مع وجود شائعات وأكاذيب لا تتوقف وجبهات كثيرة في الخارج.