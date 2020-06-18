حريق هائل بقرية القصر بالوادي الجديد وتفحم 18 رأس ماشية

شب حريق هائل مساء اليوم بحظيرة ماشية بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد.تلقي اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اليوم الخميس، بلاغا من النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بحظيرة ماشية بقرية القصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق وبمساعدة سيارات مياه الوحدة المحلية لقري القصر والقرى المجاورة لمكان الحريق، وتمت السيطرة عليه تماما بعد احتراق الحظيرة بالكامل.أسفر الحريق عن تفحم 10 رؤوس ماشية، 8 رؤوس خراف وطيور وأرانب وحمام، وأعلاف جافة وخضراء واحتراق كامل محتويات الحظيرة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.