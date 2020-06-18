بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي بالإسكندرية (صور)

تابع مفتشو المتابعة الميدانية بحي ثان المنتزه بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس الحي، اليوم الخميس، أعمال التطوير التي تتم بمنطقة العصافرة قبلي من قِبل شركة الصرف الصحي، حيث تم عمل صب لمطابق تجميع الصرف الصحي بالمنطقة.جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.ومن المقرر أن تشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة، استكمالا لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة؛ ولرفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في المناطق العشوائية.كما سيتم رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع، بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.