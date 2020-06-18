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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي بالإسكندرية (صور)

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:00 م
أعمال التطوير بمنطقة
أعمال التطوير بمنطقة العصافرة
هبه عويضه
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تابع مفتشو المتابعة الميدانية بحي ثان المنتزه بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس الحي، اليوم الخميس، أعمال التطوير التي تتم بمنطقة العصافرة قبلي من قِبل شركة الصرف الصحي، حيث تم عمل صب لمطابق تجميع الصرف الصحي بالمنطقة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تشتمل أعمال التطوير على رفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة، استكمالا لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة؛ ولرفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في المناطق العشوائية.

كما سيتم رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع، بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.

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