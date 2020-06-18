ضبط سجائر داخل محل امتنع صاحبه عن بيعها بالمعصرة

وبانتقال رجال الأمن تمكنوا من ضبط كمية من السجائر، وبإجراء التحريات تبين أن صاحب المحل امتنع عن بيعها لافتعال أزمة ورفع أسعار السجائر على المواطنين واستغلال أزمة فيروس كورونا وارتفاع أسعار عدد من السلع في السوق المصرية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

تمكن رجال مباحث المعصرة، اليوم الخميس، من ضبط كمية من السجائر داخل سوبر ماركت.البداية كانت عقب ورود معلومات بحجب صاحب المحل السجائر عن المواطنين بزعم اختفائها من الأسواق