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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:54 م
محسن صالح
محسن صالح
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ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبـأ" أن الجانبين أكدا حرصهما على تنفيذ اتفاق الرياض بما من شأنه لم شمل اليمنيين.

وتطرق نائب الرئيس في اللقاء إلى استمرار التصعيد الحوثي واستهدافهم المدنيين العزل، وقصفهم بالصواريخ والطيران المسير مختلف المناطق اليمنية والأشقاء في المملكة، في وقت ترفض تلك الميليشيات التجاوب مع الدعوات الأممية بوقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوه نائب الرئيس إلى استهتار جماعة الحوثي الانقلابية بكل دعوات التهدئة واتجاهها للتصعيد واستمرار جرائمها بحق اليمنيين، واتخاذها إجراءات عقابية وعنصرية طائفية تضاعف المعاناة وتمزق النسيج الاجتماعي وتكرس الطبقية، مشيرًا إلى أن كل هذه الممارسات وغيرها تثبت عدم جدية هذه الجماعة فى السلام، في وقت تعاطت الشرعية بإيجابية مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي دعم بلاده للشرعية وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، منوهًا إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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