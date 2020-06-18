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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات امتحانات الثانوية العامة

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:49 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
نورهان عبدالرحمن
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تفقد اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونوابه لجنة مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة، في حضور خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والدكتورة داليدا نبيل مدير فرع الجيزة للتأمين الصحي، ومحمد عبدالله أمين عام نقابة المعلمين على مستوى الجمهورية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة.

جاءت هذه الزيارة للتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، لتحديد الصورة النهائية للاستعدادات لاستقبال إجمالي ٦٩٨٤٩ بعدد طالب ٣٣٨٥٥ و٣٥٩٩٤ طالبة للعام الحالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ بعدد ١٩٣ لجنة أساسية و٣٧ لجنة احتياطية.

واستعرض خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة كافة الاستعدادات عن طريق التمثيل لطريقة دخول واستقبال الطلاب وفق الاستعدادات التي تمت بتعليم الجيزة على أرض الواقع، بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم من تعقيم اللجان وتجهيزها وتجهيز الاستراحات على مستوى الجيزة.

وأشار «حجازي» للجهود المقدمة من مجالس الآباء والأمناء ونقابة المعلمين في توفير المياة المعدنية والتعقيم والتاندات للتغطية أمام اللجان حماية لطلابنا، وبالتعاون والتكاتف التام بين كافة الأجهزة للاستعداد التام لاستقبال طلاب الثانوية العامة وفق الخطط الموضوعة. 

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة التعقيم الاستباقي للجان قبل البدء بتوقيع الاختبارات مع الاستمرار بالتعليم والتطهير يوميا حتى انتهاء فترة الامتحانات، والاهتمام بالتعقيم المحيط الخارجي للجان.

وتفقد الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة والدكتورة داليدا مدير فرع التأمين الصحي حجرة العذل وتجهيزها وحدات الطبيب، وتمت مناقشة الاستعدادات من توافر زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة مع توافر عربات الإسعاف.

وأكد راشد على ضرورة التعقيم يوميا باللجان والاستراحات والتواصل مع المديرية والإدارات من خلال غرفة العمليات أولا بأول.
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

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