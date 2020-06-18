حملة موسعة لإزالة التعديات بشوارع باكوس

شنّ حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، رئيس الحي، حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة اللواء حسن الإمام، لإزالة كافة المخالفات والإشغالات بشوارع باكوس.أسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 من "تند" و"سقايف" مخالفة، وإزالة إعلان مخالف بشارع محطة السوق، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات على سعة المنفعة العامة من كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات السيارات من الشوارع؛ محطة السوق والعشري ومصطفى كامل.ذلك بالإضافة إلى التحفظ على كافة الإشغالات والمخالفات خلال خط سير الحملة بشواع باكوس وإيداع المضبوطات بمخازن شرطة المرافق، ولقد شملت المضبوطات عدد 2 عربة كارو، وعربة صندوق حديد، عدد 4 ترابيزة مختلفة الاشكال والاحجام، واستاند حديد، و5 سلم خشبي "هالك"، و3 ميزان "أحدهما إلكتروني".جاءت الحملة بتأمين من الكول الأمني لقسم شرطة رمل أول، وبحضور العميد شريف حسني نائب مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وبمشاركة سكرتير عام الحي وإدارات الرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارات النظافة وإشغال الطريق والإعلانات والمتابعة الميدانية بالحي.