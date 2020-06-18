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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن تحرك الدولة لإعادة العمالة المحتجزة في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:45 م
عبد الوهاب خليل،
عبد الوهاب خليل،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية التي تحركت بتوجيهات رئاسية، للإفراج بسرعة عن عشرات العمال المصريين المحتجزين في ليبيا بعد أقل من 48 ساعة على ظهور فيديو تعذيبهم واحتجازهم من قبل بعض الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وقال النائب البرلماني، في بيان اليوم، إن إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن يشرف ملايين المصريين في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن مصر ومنذ اللحظة التي أعلن فيها عن هذا الحادث، وعبر تصريحات واضحة لرئيس مجلس النواب ووزيرة الهجرة، أكدت أنها لن تسكت على حق أبنائها، وأن هذا لن يمر وبالفعل كان التحرك السريع والجاد من جانب أجهزة عدة للإفراج عنهم وإعادتهم إلى ذويهم وملاحقة الجهات التي احتجزتهم قانونيا داخل ليبيا.

وشدد على أن بعض المرتزقة من الإخوان والقنوات المأجورة حاولت استغلال الحادث والاساءة لمصر، لكن الله رد كيدهم في نحرهم، وعاد كل العمال المصريين المحتجزين بسلامة الله إلى أرض الوطن، موجها التحية للرئيس السيسي ولجهوده العظيمة في الدفاع عن كرامة المصريين وحقوقهم.

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