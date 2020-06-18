أوغلو: وفد من «الوفاق» يصل أنقرة لمنحنا حق التنقيب عن النفط

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، عن قدوم وفد تابع لحكومة الوفاق بطرابلس في الأيام المقبلة إلى أنقرة لمناقشة قضايا الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم تمنح تركيا الحق في التنقيب عن النفط والغاز.وقال جاويش أوغلو، في تصريحات له عقب زيارة أجراها لطرابلس والتقى أفراد من الوفاق، إن تركيا تدعم حكومة الوفاق في التواصل واحتضان جميع أفراد الشعب، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.وأضاف الوزير التركي، مبررا أطماعهم في ليبيا: "نسعى للتعاون مع ليبيا ولسنا مستعمرين، وتحقيق مصالحنا لا ينبغي أن يفسر بخلاف ذلك".يذكر أن خبراء بالأمم المتحدة، حذروا في وقت سابق اليوم من استمرار تركيا بعمليات لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.وأكد خبراء دوليون أن تركيا أغرقت ليبيا بآلاف المرتزقة السوريين، منهم أطفال دون الـ18 عاما، متهمين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمحاولة تقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي في البلاد.وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخلات الخارجية في ليبيا، ووصفتها بأنها العامل الرئيسي لعدم التوصل لحل سياسي في البلاد.