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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب حاويتين من الفول الحصى بجمارك بورسعيد

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:07 م
تهريب حاويتين
تهريب حاويتين
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة محمد السماحى مدير عام جمارك الصادر، من ضبط محاولة تهريب كمية من الفول الحصى المحظور تصديرها، طبقا لقرار وزير التجارة رقم 194 لسنة 2020 بمنع تصدير البقوليات، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد رجب الدسوقي، تم الاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 589 لسنة 2020 صادر باسم شركة ث. ب. ل بعدد 2 حاوية 40 قدما، والصنف طبقا للمستندات المقدمة 5200 جوال مكرونة بوزن 52 طنا مصدرة إلى الإمارات.

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية من أحمد العشري مدير إدارة الحركة، وأحمد جلال مدير التعريفة، وماهر قنديل مدير إدارة الشحن، حيث تبين وجود 431 جوال مكرونة زنة 25 كيلوجراما بمقدمة الحاويتين فقط، وعدد 1920 جوال فول حصى وزن الجوال 25 كيلوجراما بوزن إجمالي 48 طنا، ممنوع تصديره طبقا لقرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2020.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى، والتحفظ على المضبوطات، وإبلاغ الجهات المختصة.
إحباط تهريب حاويتين من الفول الحصى بجمارك بورسعيد
إحباط تهريب حاويتين من الفول الحصى بجمارك بورسعيد
إحباط تهريب حاويتين من الفول الحصى بجمارك بورسعيد
إحباط تهريب حاويتين من الفول الحصى بجمارك بورسعيد

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