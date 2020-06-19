أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-6-2020
الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:58 ص
محمد أبوعاصيطباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 19-6-2020، عطلة تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.
وحققت أسواق مواد البناء، حالة من التراجع الحاد الذي وصل لحد التوقف النسبي في مبيعات أسواق مواد البناء اليوم، حيث حققت الأسواق أكبر تراجع ممكن في عمليات البيع والشراء، كما حققت الأسواق تراجعات في أسعار مواد البناء، في أسعار الحديد والأسمنت وصنف البعض تلك المبيعات بأنها الأقل منذ ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق قبل نحو 4 أشهر مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وعلى نطاق التوقعات، مازالت الأراء متشبثة بتلك التوقعات الإيجابية الرامية إلى حدوث تحسن وشيك بالأسواق، حيث تستعد الأسواق لحصد أرباح مرتقبة مع تحسن أحوال التجارة الدولية وفتح الأسواق.
أسعار الحديد اليوم في مصر
حيث سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10100 جنيه للطن تسليم المستهلك، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.
وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9500 جنيه.
حديد بشاي 9700 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.
أما الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، وحديد عطية وحديد سرحان سجلا 9500 جنيه للطن.
وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن.
وسجل الأسمنت قاهر البحار 720 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل السويدي للأسمنت 715 جنيهًا، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 710 جنيهًا للطن.
كما سجل أسمنت أسوان 710 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 720 جنيهًا للطن.
وحققت أسواق مواد البناء، حالة من التراجع الحاد الذي وصل لحد التوقف النسبي في مبيعات أسواق مواد البناء اليوم، حيث حققت الأسواق أكبر تراجع ممكن في عمليات البيع والشراء، كما حققت الأسواق تراجعات في أسعار مواد البناء، في أسعار الحديد والأسمنت وصنف البعض تلك المبيعات بأنها الأقل منذ ركود حركات البيع والشراء، التي ضربت الأسواق قبل نحو 4 أشهر مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وعلى نطاق التوقعات، مازالت الأراء متشبثة بتلك التوقعات الإيجابية الرامية إلى حدوث تحسن وشيك بالأسواق، حيث تستعد الأسواق لحصد أرباح مرتقبة مع تحسن أحوال التجارة الدولية وفتح الأسواق.
أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصرعلى نطاق محلي، سجلت أسعار حديد التسليح، تراجعات قُدرت في المتوسط بـ100 جنيهًا، خلال عطلة تعاملات الأسبوع بعد أن حققت في مصر استقرارًا على مدار الأسبوع، في ظل تنامي التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.
أسعار الحديد اليوم في مصر
حيث سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10100 جنيه للطن تسليم المستهلك، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.
وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9500 جنيه.
حديد بشاي 9700 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن.
أما الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، وحديد عطية وحديد سرحان سجلا 9500 جنيه للطن.
سعر الأسمنت المصري اليومأسعار الأسمنت حققت أكبر تراجع يومي لها قُدر في المتوسط بنحو 15 جنيهًا على الرغم من الزيادات التي حققتها على مدار الأسبوع.
وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن.
وسجل الأسمنت قاهر البحار 720 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع.
أسعار الأسمنت المصري اليوم
وسجل السويدي للأسمنت 715 جنيهًا، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 710 جنيهًا للطن.
كما سجل أسمنت أسوان 710 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 720 جنيهًا للطن.