«النقل»: 1.1 مليون راكب بمترو الأنفاق أمس

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، عن نقل 1.1 مليون راكب بالخطوط الـ3 لمترو الأنفاق، أمس، من خلال 1143 رحلة قطار.وأوضحت أن الخط الأول نقل 590 ألف راكب، والخط الثاني كان به 400 ألف راكب، والثالث تواجد فيه 46 ألف راكب.وواصلت شركة المترو، اليوم، أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة.وأوضحت منشورات، تم لصقها في المحطات والقطارات، أن الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.وأضافت أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكدة يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.