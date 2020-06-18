رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهجرة» تعلن عن إجراءات عاجلة لعودة العالقين بالسودان

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:55 م
نبيلة مكرم،
نبيلة مكرم،
وفاء علي
طباعة
‎أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم 800 فرد من الطلبة وممَن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم، وتقرر عودتهم إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودتهم.

‎وقالت نبيلة إنها تقدمت بمذكرة عرض للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تضمنت الموقف الكامل للمصريين العالقين بالسودان، ويتم العمل حاليًا إنهاء كافة إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

‎وأضافت وزيرة الهجرة أنه جار التنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي قدم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بتوفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود" برئاسة المهندس ممدوح عباس.

‎وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالخرطوم؛ حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
ماجد حبته
الاستثمار فى البشر.. والبقر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة

حكاية صورة.. «على فكرة يا سيد.. أنت اكتشاف»